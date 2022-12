Restaurierte Ladegastorgel erklingt in Wengelsdorfer Kirche

Wengelsdorf/MZ/ari. - Barocke Weihnachtsmusik aus Europa, so unter anderem aus Italien, Frankreich und Böhmen, ist an diesem Mittwoch in der evangelischen Dorfkirche in Wengelsdorf zu hören. Wie aus einer Pressemitteilung weiter hervorgeht, wird das Weimarer Ehepaar Mirjam und Wieland Meinhold als Duo Vimaris Musik auf der restaurierten Orgel des Baumeisters Oskar Ladegast (1858-1944), Sohn des berühmten Vaters Friedrich Ladegast, erklingen lassen. Mirjam Meinhold vom Deutschen Nationaltheater Weimar wird zudem auf der Blockflöte spielen. Vor dem Konzert wird der Organist Wieland Meinhold ab 16.15 Uhr im Rahmen einer Führung die nunmehr komplett restaurierte Orgel näher vorstellen.