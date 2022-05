Rekordhoch für Spritpreise: Welche Probleme Firmen in Weißenfels nun wegen des Tankens haben

Bei Shell in Weißenfels kostete der Diesel am Donnerstagabend 1,619 Euro pro Liter. Super lag bei 1,769 Euro. Tanken ist so teuer wie lange nicht.

Weissenfels/MZ - In dieser Woche sind die Spritpreise in Deutschland auf ein Rekordhoch geklettert. Mit Sorge blicken auch Händler und Handwerker in Weißenfels und Umgebung auf die Preisanstiege bei Benzin und Diesel. Die Fahrzeuge von Bäcker Thomas Bobolowski beispielsweise legen am Tag zusammengerechnet einige Tausend Kilometer zurück.