Reichardtswerbenerin bastelt Schokoherzen für die Flutopfer

Weissenfels/MZ - „Machen Sie den Beitrag nicht so groß“, gibt Iris Panzer nach dem Gespräch noch mit auf den Weg. Es sei schließlich nur eine Kleinigkeit, die sie da gebastelt hat: Die mit Herzen gestempelten Geschenkboxen sollen ein winziger Beitrag sein, um großes Leid in den von der Flutkatastrophe heimgesuchten Gebieten Westdeutschlands zu lindern.

Hundert solcher kleinen Behältnisse aus speziellem Papier, gefüllt mit zwei kleinen Schokoherzen, hat Iris Panzer erst einmal angefertigt. Für mindestens einen Euro wollte sie die Schachteln verkaufen und den Erlös für die Flutopfer spenden. Am Donnerstag gehörten die Teilnehmerinnen der Gesundheitsbörse für Frauen in der Volkshochschule zu den Abnehmern. Viele Frauen gaben mehr als einen Euro. Bis zum Mittag hatte Iris Panzer schon etwa die Hälfte der Boxen verkauft. Am Freitagabend hatte sie bereits mehr als 240 Euro zusammenbekommen. Etwa 20 Boxen waren da noch übrig. Wenn sie alle verkauft hat, dann will sie das Geld auf das Konto der Kreissparkasse im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler, einer vom Hochwasser besonders betroffenen Region, überweisen.

„Es macht mir einfach Spaß kreativ zu sein“

Nicht zum ersten Mal bastelt die Reichardtswerbenerin für einen guten Zweck. „Es macht mir einfach Spaß kreativ zu sein“, sagt sie. Ob ein Bastelstand beim Kinderfest oder der Weihnachtsmarkt in Tagewerben - gern bereitet sie mit ihren Basteleien anderen eine Freude. Dabei beginnt der Tag der 54-Jährigen noch vor dem Morgengrauen. Seit zwölf Jahren steht sie außer sonntags um 2.30 Uhr auf und stellt in Reichardtswerben knapp einhundert Ausgaben der Mitteldeutschen Zeitung zu. Auch Anzeigenblätter und die Post steckt Iris Panzer in die Briefkästen. Gegen sechs Uhr, wenn andere ihr Tagwerk beginnen, hat sie ihre erste Runde schon geschafft.

Ausgleich und Entspannung findet sie beim Kreativsein. Ob im Frauenarbeitskreis, für den sie immer kleine Geschenke zum Frauentag bastelt, oder für die Kita des Ortes. Wer noch eine Geschenkbox erwerben möchte, kann Iris Panzer erreichen unter secretforest@freenet.de.