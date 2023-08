Ein Dorffest ohne Federvieh? Das wäre in Reichardtswerben undenkbar. Das „Hähnekrähen“ findet dort schon seit vielen Jahren am Festsamstagmorgen statt.

Reichardtswerben - Am 5. August dürfte es laut werden in Reichardtswerben. Denn dann krähen im Dorf wieder einmal die Hähne um die Wette. Der Wettstreit am Morgen hat Tradition und ist fester Bestandteil des Dorffestes. Geht es nach dem Ortschaftsrat und den ortsansässigen Vereinen, dann kräht in diesem Jahr aber nicht nur der Hahn, sondern es soll auch wieder der Bär steppen. „Wir bieten viel und wir hoffen, dass auch viele Menschen kommen“, wirbt Ortsbürgermeister Karsten Uhle.