Osterfeuer in Weißenfels

Im vergangenen Jahr zog das Osterfeuer rund 2.800 Besucher auf das Festgelände mitten in Reichardtswerben.

Reichardtswerben - An einem Tag im Jahr sind in Reichardtswerben mehr Besucher als Einwohner anzutreffen. Dieses Mal wird es der 8. April sein. Es findet in dem Ort das 19. Osterfeuer statt.