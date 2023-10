Drei Männer haben am Wochenende in Weißenfels Anzeigen erhalten, weil sie „Sieg Heil“ gerufen haben.

Nazi-Parolen in Weißenfels: Polizei muss an zwei Orten einschreiten

„Sieg Heil“-Rufe am Wochenende

In der Seumestraße in Weißenfels haben zwei Männer nicht nur Nazi-Parolen gerufen, sondern auch Polizisten beleidigt.

Weißenfels - Kurz vor Mitternacht ist die Polizei am Freitagabend in die Weißenfelser Seumestraße gerufen worden. Dort dürften sich die Nachbarn nicht nur von lauter Musik belästigt gefühlt haben, sondern auch von rechten Parolen. Wie die Polizei berichtet, sollen „Sieg Heil“-Rufe aus der betroffenen Wohnung zu hören gewesen sein. In der Wohnung selbst haben sich zur Tatzeit ein 40-Jähriger und ein 44-Jähriger aufgehalten.