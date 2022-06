Rechtsamt prüft Unfall mit Hüpfburg in Weißenfels

Weißenfels - Hätte das Umstürzen der Hüpfburg beim Kindertag am vergangenen Freitag in Weißenfels verhindert werden können? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun das Rechtsamt der Stadt. Bei dem Unfall in der Karl-Hoyer-Straße sind drei Kinder verletzt worden. Sie wurden noch am Tag des Unglücks zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gefahren. Dort wurden zumindest keine Knochenbrüche festgestellt.

