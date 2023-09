Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen - Eigentlich ist Pierre Lohmeyer ganz angetan vom Hohenmölsener Herbstmarkt gewesen, den er am Wochenende mit seiner Familie besucht hat. Hätte er auf dem Volksfest nicht Reichkriegsfahnen gesehen. So schildert er es zumindest in einem Schreiben an den Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk. Auch von einem Gespräch zwischen einem Gastronomen und einem Besucher berichtet Lohmeyer. Beide hätten sich demnach über eine „Überfremdung“ in Deutschland beschwert. „An dieser Stelle ist mir der Appetit vergangen. Ob wir nochmal den Weg in ihr Städtchen finden, bezweifle ich“, schreibt er an den Rathauschef und leitet seine Nachricht an ihn auch an die MZ weiter.