Weißenfels/MZ - Jason Fuhrmann sitzt hinter dem Steuer eines Pkw. Der angehende Handelskaufmann startet den Wagen und hat dabei 1,1 Promille im Blut. Wenige Augenblicke später hat der 17-Jährige gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Gut, dass das an diesem Tag auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen II des Burgenlandkreises in Weißenfels nur eine Simulation gewesen ist. Aber mit wie wenig Alkohol im Blut es schon zu verzögerten Reaktionen kommen kann, wird während dieses Aktionstages der Verkehrssicherheitskampagne „Don´t Drink And Drive“ deutlich – übersetzt: „Trink nicht, wenn du fährst“. Drei Stationen sind dafür aufgebaut worden. So gibt es diesen computergesteuerten Promille-Fahrsimulator, eine weitere Station, an der Stöcke aus einem Gestell nach unten fallen und die Schüler sie aufgefangen müssen und einen Slalom-Parcours mit Verkehrshütchen.