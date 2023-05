Das Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolfoto). In Weißenfels sind die Beamten zu einem Unfall gerufen worden, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall mit einem Pkw in der Tagewerbener Straße in Weißenfels ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend auf die Motorhaube des Autos geschleudert worden und auf die Straße gestürzt. Er musste anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war der Radler plötzlich zwischen zwei geparkten Pkw auf die Straße gefahren. Die Fahrerin des Autos konnte die Kollision trotz Vollbremsung nicht verhindern.