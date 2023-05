Die Bienenvölker, welche ein Wanderimker aus Bayern in Nessa aufgestellt hatte, haben sich offenbar geteilt. Nun sind die Kästen weg - aber in der Ortschaft haben sich neue Völker angesiedelt.

Obwohl Kästen abgebaut sind: Aggressive Wanderbienen nisten sich in Nessa ein

Ein Wanderimker aus Bayern hatte in Nessa rund 70 Bienenvölker aufgestellt. Ein Schild warnte vor den Tieren.

Nessa/MZ/MRS - Sie attackierten Radfahrer und Spaziergänger - und sorgten für etliche Beschwerden bei der Stadtverwaltung: Bienenvölker, welche ein Wanderimker aus Bayern in der vergangenen Woche in Nessa vorübergehend an einem Rapsfeld angesiedelt hat. Inzwischen hat der Imker die Bienenkästen wieder abgebaut - auch auf Drängen der Stadt Teuchern hin. Doch aufatmen können die Nessaer noch immer nicht.