Der Fachkräftemangel hat auch spürbare Auswirkungen auf den Schülerverkehr in Weißenfels und Umgebung.

Weißenfels - Im Burgenlandkreis kommt es immer wieder zu Ausfällen bei der Schülerbeförderung. Landrat Götz Ulrich (CDU) hat am Montagabend im Kreistag anhaltende Probleme eingeräumt und dies mit dem Personalmangel bei der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) begründet. Im Unternehmen seien derzeit 20 Stellen nicht besetzt. „Durch diese Vakanzen lassen sich zusätzliche Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub noch schwieriger ausgleichen“, berichtet der Landrat den Kreisräten. In der Spitze hätten dem Unternehmen sogar bis zu 70 Fahrer gefehlt. „Es ist klar, dass sich das bemerkbar macht“, so Götz Ulrich weiter.