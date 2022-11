Putzige und stinkende Neuzugänge im Tierpark Weißenfels

Das ist eines der drei Stinktiere, die am Mittwoch in den Weißenfelser Heimatnaturgarten gezogen sind.

Weissenfels/MZ - Die Neuzugänge im Heimatnaturgarten in Weißenfels haben am Mittwoch gleich ihrem Namen alle Ehre gemacht. So niedlich die drei Stinktiere auch anzusehen waren, so intensiv duftete es über den Zaun ihres Areales hinweg.