Purer Hass: Betrunkenes Ex-Paar greift in Weißenfels grundlos Polizisten an

Weissenfels/MZ - Der Polizeibeamte spricht von regelrechtem Hass, dem ihm und seinen Kollegen an einem Dezembernachmittag 2021 an der Promenade in Weißenfels entgegenschlug. Er und ein Kollege wurden ursprünglich wegen einer Sachbeschädigung in die Innenstadt gerufen, erzählt der 29-Jährige in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts.