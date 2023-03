Knapp 50 Kinder und Jugendliche stellten am Wochenende in Hohenmölsen ihr Wissen über die Feuerwehr unter Beweis. Welche Aufgaben bewältigt werden mussten.

Prüfung steht an: Feuerwehr-Nachwuchs von Hohenmölsen zeigt, was er kann

Zu den Aufgaben des Hohenmölsener Feuerwehrnachwuchses gehörte es am Sonnabend, einen Feuerwehrschlauch wieder richtig einzurollen.

Hohenmölsen/MZ - Großer Bahnhof herrscht an diesem Samstagvormittag auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses in Hohenmölsen. Die Fahrzeuge stehen aufgereiht, Feuerwehrleute sind in Einsatzkleidung zu sehen. Keine Angst – es handelt sich nicht um die Vorbereitung für einen Großeinsatz. Es brennt nicht und auch kein sonstiger Katastrophenfall liegt vor.