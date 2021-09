Prozess: Unbekanntem im Supermarkt in Weißenfels ins Gesicht getreten?

Halle (Saale)/Weissenfels/MZ - Wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Körperverletzung muss sich ein 40-jähriger Mann ab Freitag vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der Angeklagte soll die ihm zur Last gelegten Taten zwischen Juli 2020 und März diesen Jahres in Weißenfels begangen haben.

Laut einer Mitteilung des Landgerichts soll der Beschuldigte im Juli 2020 einem ihm unbekannten Mann mit voller Wucht ins Gesicht sowie gegen den Oberkörper und die Beine getreten und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einen Monat später soll der Angeklagte in einem Weißenfelser Supermarkt einem Ladendetektiv ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Dieser hatte den 40-Jährigen zuvor aufgefordert, keine Erdbeeren von der Obsttheke mehr zu probieren. Im März 2021 eskalierte erneut eine Situation mit dem Angeklagten in einem Supermarkt. Hier soll der 40-Jährige eine Packung mit Fisch gestohlen haben.

Praktikanten ins Gesicht gespuckt

Laut dem Gericht hatte ein Praktikant des Einkaufsmarktes gesehen, wie der Angeklagte die Ware einsteckte. Am Ausgang sprach er den Beschuldigten an und forderte ihn auf, den Fisch herauszugeben. In der Folge soll der Angeklagte dem Praktikanten ins Gesicht gespuckt und eine Getränkedose gegen den Kopf geschleudert haben. Der Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht eingelassen. Ihn erwartet vor dem Landgericht kein klassisches Strafverfahren, sondern ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Denn: Der 40-Jährige leide an einer psychischen Erkrankung und soll bei seinen Taten schuldunfähig gewesen sein.

Während des Verfahrens hat das Gericht unter anderem zu prüfen, ob von dem Mann weitere schwere Straftaten ausgehen können und ob er deshalb in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden sollte.

Für den Prozess hat das Gericht bislang fünf Verhandlungstage angesetzt.