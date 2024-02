Nicht nur bei einer Karnevalsveranstaltung nahm der 30-Jährige vergangenes Jahr sexuelle Handlungen an sich vor. Wie das Gericht in dem Fall entscheidet.

Bei einer Karnevalsveranstaltung in Lützen vergangenes Jahr nahm ein 30-Jähriger auf dem Hof des Veranstaltungsort vor Besuchern sexuelle Handlungen an sich vor.

Weissenfels/MZ. Wie unangenehm der Zeugin die ganze Situation ist, merkt man sofort. Mit Tränen in den Augen betritt sie den Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts, in dem die 18-Jährige nun darüber sprechen soll, was sich am 18. Mai vergangenen Jahres in einem Ortsteil von Lützen zugetragen haben soll.