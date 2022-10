Vor drei Jahren sollen sich der Angeklagte und zwei Komplizen an einer Solaranlage bei Teuchern zu schaffen gemacht und einzelne Teile gestohlen haben (Symbolbild).

Weissenfels/MZ - Der Angeklagte schlägt die Hände vors Gesicht. Denn ihm wird klar, dass er nach dieser Verhandlung am Amtsgericht in Weißenfels eine Gefängnisstrafe absitzen könnte. „Ich habe Zweifel daran, ob die Freiheitsstrafe noch mal zur Bewährung ausgesetzt werden kann“, sagt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.