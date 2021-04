Prozess am Amtsgericht: Es sah aus wie eine Pistole. Genau weiß ich es auch nicht

Das Amtsgericht in Weißenfels

Eigentlich wollte sich ein junger Mann im Dezember vergangenen Jahres nur eine Portion Nudeln in der Weißenfelser Jüdenstraße holen. Doch während der 21-Jährige vor dem Asia-Imbiss auf die Zubereitung seines Essens wartete, kamen plötzlich zwei andere junge Männer auf ihn zu. Die sprachen Arabisch und vermutlich über ihn, erklärte er am Dienstag vor dem Amtsgericht in Weißenfels im Zeugenstand.

Der ältere Araber, ein 28-jähriger Tunesier, habe ihm dann unvermittelt eine „Schelle“ verpasst. Durch den Schlag segelte die Schirmmütze des Opfers zu Boden. Als er sie aufheben wollte, erkannte er in der Hand des Tunesiers ein Messer. Dessen jüngerer Begleiter, ein 21-jähriger Syrer, habe sogar eine Pistole gezogen. Panisch floh der junge Weißenfelser daraufhin in den Asia-Imbiss. „Dann habe ich mit der Frau im Geschäft versucht, die Tür zuzusperren“, erzählt er.

„Es sah aus wie eine Pistole. Genau weiß ich es auch nicht“

Die 49-Jährige aus dem Asia-Imbiss bestätigt vor Gericht mit Hilfe eines Vietnamesisch-Dolmetschers, dass es den Angriff gegeben hat. Aber hinter der Tür habe man sich nicht verbarrikadieren müssen, da die beiden Angreifer prompt geflohen seien. Doch trug der junge Syrer tatsächlich eine Waffe bei sich? „Es sah aus wie eine Pistole. Genau weiß ich es auch nicht“, zitiert der Dolmetscher die Vietnamesin.

Der junge Syrer räumt später ein, eine Schreckschusspistole bei Messer Lehmann in Weißenfels gekauft und diese ohne erforderlichen kleinen Waffenschein bei sich getragen zu haben. Warum er sie bei der Aktion in der Jüdenstraße aus dem Hosenbund gezogen hat? Um den jungen Weißenfelser einzuschüchtern. „Dieser Konflikt sollte ein Ende haben“, zitiert ihn sein Arabisch-Dolmetscher, der auch für den angeklagten Tunesier spricht.

„Ich habe ihn geschlagen. Das war einfach eine Ohrfeige“

Der Tunesier soll nämlich im Vorfeld von dem späteren Opfer beleidigt worden sein. Auch seinen Finger habe ihm der Weißenfelser damals gemeinsam mit einem Freund verdreht. Beides habe der Tunesier nicht auf sich sitzen lassen wollen. „Ich habe ihn geschlagen. Das war einfach eine Ohrfeige“, räumt er über den Arabisch-Dolmetscher den Vorfall in der Jüdenstraße ein. Er sei eben wütend gewesen und habe nicht nachgedacht. An die Vorgeschichte zum Streit kann sich wiederum der 21-jährige Weißenfelser nicht erinnern. Er habe den Tunesier nur vom Sehen gekannt.

Mittlerweile scheinen alle drei jungen Männer wieder ihren Frieden gefunden zu haben. Sowohl der Tunesier als auch der Syrer hätten sich bei ihm entschuldigt, berichtet der Weißenfelser. Und wenn man sich begegnet, dann halte man auch schon mal an und wechsle ein paar Worte miteinander.

Ob auch das Urteil für Gesprächsstoff sorgen wird? Der Tunesier, der erst vor wenigen Wochen seinen Vornamen von Mohammed in Ali geändert haben soll und unter anderem schon wegen gemeinschaftlichen Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht stand, ist zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen in Höhe von fünf Euro verurteilt worden.

Er dürfe nach eigener Aussage aufgrund eines abgelehnten Asylantrags in Deutschland nicht arbeiten. Er werde aber von seiner Freundin unterstützt, die arbeitet. Ihr helfe er im Haushalt. „Wir haben das Ziel, das wir heiraten“, so der 28-Jährige.

Geld für ein Ticket von Weißenfels nach Naumburg gefehlt

Der Syrer, welcher zur Tatzeit 20 Jahre alt war, ist zu einer Jugendstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dabei berücksichtigte das Gericht auch einen anderen Fall, bei dem er sich in Polizeigewahrsam den Anweisungen von Beamten widersetzte, diese zudem beleidigte und bedrohte sowie eine Polizistin mit dem Ellbogen an der Nase verletzte.

Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes gab zu Protokoll, bei dem Syrer, der Alkohol und Cannabis konsumiert, keinen Zukunftsplan erkennen zu können. Seine Eltern und Geschwister würden in der Türkei leben. Er selbst hätte jüngst einen Termin beim Jobcenter nicht wahrgenommen. Warum das - fragt ihn die Richterin. Ihm habe das Geld für ein Ticket von Weißenfels nach Naumburg gefehlt, antwortet der Dolmetscher für ihn. (mz)