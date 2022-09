Protestbewegung am Montag in Weißenfels: Spott, Forderungen und Widerspruch

Weissenfels/MZ/kem - Die wöchentliche Protestkundgebung auf dem Weißenfelser Marktplatz hat Organisatorin Grit Wagner an diesem Montagabend mit einem Trillerpfeifentest beginnen lassen. Zugleich hat sie ihrem Ärger über die lokale Berichterstattung in der Presse Luft gemacht. „Wir sind keine diffuse Bewegung. Wir sind Menschen“, erklärt sie den zahlreichen Zuschauern. Thematisch arbeiten sich die Redner in dieser Woche erneut an der Bundesregierung ab. So verspottet Grit Wagner etwa Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als „Baerböckchen“ und fragt öffentlich, wann diese wohl als Ministerpräsidentin in der Ukraine antreten werde.