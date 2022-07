Problemzone Hallenbad

Was der Weißenfelser Sport- und Freizeitbetrieb im nächsten Jahr anpacken will und warum die Schwimmhalle später fertig wird als geplant.

Weißenfels/MZ - Der Weißenfelser Sport- und Freizeitbetrieb will sich künftig verstärkt um den Baumbestand an den von ihm bewirtschafteten Anlagen kümmern. Wie Betriebsleiter Serge Musengeshi bestätigte, will der Betrieb ein eigenes Baumkataster führen, um Standort und Zustand der mehr als 1.000 Bäume im Bestand zu erfassen. Für den Bereich Baumschutz habe sich eigens ein Mitarbeiter weitergebildet.