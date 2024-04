Am 20. April laden unter anderem die evangelische Kirche zu einem Straßenfest auf den Hohenmölsener Altmarkt. Welche Idee dahinter steckt und was Gäste alles erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Eine echte Premiere gibt es am Sonnabend, 20. April, in Hohenmölsen: In der Zeit von 14 bis 18 Uhr wird es auf dem Altmarkt in der Innenstadt ein „Straßenfest für Miteinander und Demokratie“ geben. Hinter der Veranstaltung steckt ein buntes Team an Vereinen und Einrichtungen sowie der Stadtverwaltung – an der Spitze des Organisationsteams steckt die Pfarrerfamilie Rohr.