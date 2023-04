Zum 13. Mal findet diesen Sonntag in Sachsen-Anhalt der Tag der Industriekultur statt. Welche Einrichtungen in und um Weißenfels geöffnet haben und welches besondere Projekt im Erholungspark Mondsee beginnt.

Premiere am Mondsee: Was zum Tag der Industriekultur in der Region los ist

Hohenmölsen/MZ - Der kommende Sonntag steht in Sachsen-Anhalt im Zeichen des Tages der Industriekultur. Dieser erlebt in diesem Jahr seine 13. Auflage, zahlreiche Kulturstätten öffnen ihre Tore und laden etwa zu Sonderführungen ein, um einen spannenden Einblick in die Industriekulturlandschaft zu erhalten. Auch in der Region um Weißenfels, Teuchern, Lützen und Hohenmölsen gibt es allerhand Veranstaltungen. Die MZ gibt einen Überblick.