Erst im Oktober hat neue Inhaberin die Post-Filiale in der Teucherner Straße des Friedens übernommen. Warum jetzt der Umzug ansteht und wo künftig die Post abgeht.

Postfiliale in Teuchern zieht um

Anett Lange zieht mit ihrem "Glück auf Shop" in ehemalige Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Teuchern um.

Teuchern - Alle Hände voll zu tun hat Anett Lange in den kommenden Tagen. Die 41-Jährige hat erst im Oktober die Teucherner Postfiliale un der Straße des Friedens 8 übernommen. Jetzt zieht sie mit ihrem Geschäft um. Die neue Filiale ihres „Glückauf-Shops“ liegt nur wenige Meter entfernt und befindet sich in der Straße des Friedens 3. Dort, in der ehemaligen Filiale der Volks- und Raiffeisenbank, wird Lange ab dem 13. Februar für die Kunden geöffnet haben.