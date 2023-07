Zwei Angreifer in der Walter-Schade-Straße sollen stark betrunken gewesen sein.

Polizisten in Weißenfels angespuckt und verletzt

Einsatz in Weißenfels endet mit Handgreiflichkeit

In der Walter-Schade-Straße endete am Freitagabend ein Polizeieinsatz mit einer körperlichen Auseinandersetzung.

Weißenfels - Einen unschönen Arbeitstag haben am Freitag mehrere Polizisten in Weißenfels erlebt. Aufgrund von Ermittlungstätigkeiten sind die Beamten gegen 19.45 Uhr in der Walter-Schade-Straße unterwegs gewesen. Dort sind die Polizisten zunächst von zwei Männern beleidigt worden. Anschließend hätte das Duo im Alter von 34 und 40 Jahren außerdem versucht, die Polizisten anzugreifen. Die beiden Männer sollen den Einsatzkräften dabei auch ins Gesicht gespuckt haben, teilt die Polizei mit.