In Weißenfels hat ein Fahrer sein Auto bewusst gegen einen Streifenwagen gefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie es zu diesem Vorfall gekommen ist.

Ermittlungen in Weißenfels

In Weißenfels sucht die Polizei nach einem Mann, der mit seinem Auto mit Absicht gegen einen Streifenwagen gekracht ist. (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Nach einer Autokollision bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag in der Merseburger Straße in Weißenfels ist der Täter weiter unbekannt. Das teilte Reviersprecherin Gesine Kerwien mit. Die Ermittlungen liefen weiter. Der unbekannte Fahrer eines Autos, das von Beamten gestoppt werden sollte, hatte dabei mit seinem Wagen absichtlich ein Polizeiauto gerammt und war anschließend zu Fuß geflüchtet (die MZ berichtete).