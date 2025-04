Bei der Kontrolle eines Mopedfahrers in Weißenfels stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Wo genau der Mann ertappt worden ist und was er noch auf dem Kerbholz hatte.

Weißenfels/MZ - In der Schlachthofstraße in Weißenfels ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann auf einem gestohlenen Simson-Moped gestoppt worden. Laut Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle gegen 2 Uhr fest, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. Darüber hinaus verfügte der Weißenfelser über keine Fahrerlaubnis und stand obendrein unter Drogeneinfluss. Das Moped sei sichergestellt worden. Wo und wann es gestohlen worden war, dazu lagen am Dienstag keine Angaben vor. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.