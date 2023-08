Zu einem schweren Quad-Unfall kam es am Montagabend bei Unternessa auf einem Landwirtschaftsweg. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall mit einem Quad ereignete sich am Montagabend bei Unternessa (Symbolfoto).

Unternessa/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad hat sich am späten Montagabend auf einem Landwirtschaftsweg bei Unternessa ereignet. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mitteilte, wurden dabei zwei Personen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung auf die Seite – wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar, so die Polizei. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Ermittlungen dauern an.