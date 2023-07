Die Polizei hat in Weißenfels einen uneinsichtigen Ruhestörer gleich in Gewahrsam genommen. Auf welche Weise der Mann in der Nacht seine Nachbarn behelligt hatte.

Polizei nimmt in Weißenfels nächtlichen Krawallmacher in Gewahrsam

Markt und Schloß in Weißenfels. In der Saalestadt musste die Polizei in der Nacht zu Freitag einen unbelehrbarten Ruhestörer in Gewahrsam nehmen.

Weißenfels/MZ - In der Nacht zu Freitag ist in Weißenfels ein Mann wegen wiederholter Ruhestörung von der Polizei in Gewahrsam genommen worden: Die Beamten waren nach eigenen Angaben zwei Mal gerufen worden, weil der angetrunkene Mann auf dem Dachboden eines Hauses in der Leipziger Straße unter lautstarken Kommentaren mit Möbeln herumpolterte. Weil er sich uneinsichtig zeigte, wurde er mitgenommen und am Freitagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt.