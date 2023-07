Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogendealer in Weißenfels festgenommen. Wie die Polizeiinspektion in Halle am Sonntag mitteilte, wurden bereits am Freitag zwischen 11 und 16.30 Uhr mehrere Wohnungen in der Saalestadt durchsucht, nachdem das Naumburger Amtsgericht einen Beschluss wegen des Verdachts auf Drogenhandel erlassen hatte.