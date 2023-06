Bei der Kontrolle eines 53-Jährigen auf dem Weißenfelser Bahnhof stellt sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Was der Mann verbrochen hat.

Blick auf einen Bahnsteig auf dem Weißenfelser Bahnhof. Am Montag ist auf der Station ein 53-jähriger Mann verhaftet worden.

Weißenfels/MZ - Auf dem Bahnhof in Weißenfels haben Beamte der Bundespolizei einen 53-jährigen Mann verhaftet. Wie die Inspektion mitteilte, hatte sich bei der Überprüfung des Mannes am Montag herausgestellt, dass er per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Naumburg gesucht wurde. Wie es hieß, war der Mann wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Dezember 2022 durch das Landgericht Halle zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Haftstrafe hatte er den Angaben zufolge aber trotz Ladung nicht angetreten.