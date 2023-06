Auf dem Parkplatz am Schützenplatz in Weißenfels ist ein Zwölfjähriger leicht verletzt worden. Das Revier Burgenlandkreis bittet um Zeugenhinweise.

Polizei in Weißenfels sucht Autofahrer, der einen Jungen angefahren hat

Nach einem Unfall in Weißenfels bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Die Polizei bittet nach einem Unfall am Montag am Schützenplatz in Weißenfels, bei dem ein zwölfjähriger Junge leicht verletzt worden war, um Zeugenhinweise. Laut Revier hatte der Junge kurz nach 7 Uhr bei Anwohnern geklingelt und mitgeteilt, soeben auf dem Parkplatz von einem schwarzen Pkw angefahren worden zu sein. Dies sei wohl beim Rückwärtsausparken passiert. Der Verursacher fuhr einfach davon.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 03443/282-0