Weissenfels/MZ - In der Johannes-R.-Becher-Straße in Weißenfels ist ein geparktes Auto von einem unbekannten anderen Fahrzeug beschädigt worden. Laut Polizei ist der am Straßenrand stehende Pkw offenbar im Vorbeifahren gestreift worden. Der Verursacher suchte anschließend das Weite. Angezeigt wurde die Beschädigung am Dienstagabend. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt wegen Unfallflucht.