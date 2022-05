Polizei ermittelt wegen Brandstiftung im Südring in Weißenfels

Weissenfels - Im Weißenfelser Südring 11 hat am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr eine Erdgeschosswohnung in einem Neubaublock gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb von einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. Alle neun Mietparteien im Haus konnten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten. Da zu Beginn des Einsatzes aber zunächst unklar war, ob alle in Sicherheit sind, hatte die Feuerwehr mit mehreren Trupps nicht nur die Brandwohnung, sondern auch die Etagen darüber kontrolliert. Dabei konnte ein Hund gerettet werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<