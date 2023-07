In Weißenfels sind in der Nacht zu Mittwoch Polizisten ausgerückt: Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich trug. Was es mit der Beobachtung auf sich hatte.

Eine Softairwaffe wie auf diesem Symbolfoto hat in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz in Weißenfels ausgelöst.

Weißenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt nach einem Vorfall in Weißenfels gegen drei Männer wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz: Wie das Revier mitteilte, hatten Zeugen in der Nacht zu Mittwoch den Beamten einen Mann gemeldet, der in der Naumburger Straße mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Nähe einer Tankstelle gesehen wurde.

Angetrunkene Männer hantieren mit Waffe

Polizisten haben wenig später auf einem Parkplatz drei Männer ausgemacht, von denen einer eine Softairwaffe in den Händen hielt. Wie sich herausgestellt habe, wollte der Besitzer die Waffe verkaufen, deshalb sei diese durch die Hände der Beteiligten gegangen. Die drei Männer seien alkoholisiert gewesen.