Platz für zehn weitere Eigenheime in Weißenfels

Ab wann am Stadtberg in Weißenfels gebaut werden könnte.

Westlich vom Skatepark am Stadtberg in Weißenfels soll Platz für zehn weitere Eigenheime geschaffen werden.

Weissenfels/MZ/kem - Im kommenden Jahr möchte die Stadt Weißenfels am Stadtberg die Erschließung von zehn weiteren Eigenheimen vorantreiben. Dafür muss das rund 0,6 Hektar große Areal westlich des Skateparks erschlossen werden. Bereits im Jahr 2024 könnten dann entsprechende Baumaßnahmen erfolgen, informiert die Stadtverwaltung. Die ist bemüht in den kommenden Jahren in der Kernstadt weitere Wohngebiete auszuweisen, um diese zu stärken.