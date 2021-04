Pkw verliert Kontrolle, knallt gegen Leitplanke und prallt über Fahrbahn

Weinßenfels - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist auf der B9 Nahe der Abfahrt Weißenfels zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut den Beamten fuhr ein Pkw Bundesstraße aus Richtung Merseburg und verlor kurz vor der Abfahrt Weißenfels die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Mittelleitplanke.

Das Auto prallte von dieser ab und schleuderte über alle Fahrspuren nach rechts in die Böschung. Der 32-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, an Fahrzeug und Schutzplanke entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes, ein Test ergab 1,24 Promille. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde eingezogen. (mz)