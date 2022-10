Unfall am Saaleufer Pkw kracht in Geländer und beschädigt Stützmauer an der Saale in Weißenfels

Am Freitag hatte ein Pkw bei einem Unfall das Geländer und die Stützmauer am Saaleufer in Weißenfels beschädigt. Fur Fußgänger ist der Weg zurzeit gesperrt. Was die Stadt zur Sicherheit jetzt unternehmen will.