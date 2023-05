Weißenfels/MZ - In der Marienstraße in Weißenfels haben unbekannte Täter einen Pkw gestohlen. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis war zuvor der Schlüssel für den Wagen, der in einem unverschlossenen Lagerraum eines Geschäfts gelegen hatte, entwendet worden. Wie es hieß, hatte die Besitzerin den älteren Pkw am Mittag auf dem Hinterhof des Grundstücks abgestellt, am Abend war er verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.