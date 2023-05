Was als Ursache vermutet wird und wie lange die Autobahn gesperrt werden musste.

Pkw gerät auf der A9 in Brand

Weißenfels/MZ - Die Autobahn 9 ist am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Weißenfels für etwa 45 Minuten voll gesperrt worden. Die Folge war ein kilometerlanger Stau. Laut Weißenfelser Autobahnpolizei war gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Berlin ein Pkw in Brand geraten. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Wagen.