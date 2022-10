Pkw beschädigt Stützmauer an der Saale in Weißenfels

Was die Stadt zur Sicherheit jetzt unternehmen will.

Weißenfels/MZ - Nach einem Verkehrsunfall sind das Geländer und eine darunter befindliche Stützmauer in einem Abschnitt der Straße Zum Bahnhof in Weißenfels beschädigt worden. Laut Polizei war ein Pkw am vergangenen Freitagabend ins Schleudern geraten und in das Geländer geprallt. Dadurch hat sich das Geländer auf einer Strecke von etwa zehn Metern verbogen. Zudem hat sich der obere Teil der darunter befindlichen Stützmauer verschoben.