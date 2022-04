Pilger macht auf dem Weg nach Spanien in Weißenfels Station

Weißenfels/MZ - Manchmal können acht Tage Erkenntnisse bringen, die Kraft geben für viele Jahre. So jedenfalls hat es Frank Zeugner erlebt. Am 11. April ist der 61-Jährige von seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder) aus zur Tour seines Lebens aufgebrochen: In den nächsten drei Monaten will er rund 2.500 Kilometer zu Fuß bewältigen, in mehr als 80 Etappen, im Durchschnitt etwa 30 Kilometer pro Tag. Zeugner will zum nordwestspanischen Santiago de Compostela pilgern, den Endpunkt des Jakobsweges und vermeintlichen Begräbnisort des biblischen Apostels Jakobus.