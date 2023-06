Von der Berufsfeuerwehr ins Ehrenamt Philipp Neitzsch ist der neue Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Zorbau

Der 32-jährige Philipp Neitzsch ist nicht nur hauptamtlicher Feuerwehrmann, sondern auch der neue Ortswehrleiter von Zorbau. Was er gegen fehlendes Personal in der Ortswehr tun will.