Als der Pflegedienst Keller im April 1993 in Weißenfels an den Start ging, war Anja Rohte gerade drei Jahre alt. Dass sie einmal Inhaberin des Unternehmens werden würde, war damals nicht abzusehen. Seit 2017 leitet die 33-Jährige den Pflegedienst in der Naumburger Straße, betreut mit 40 Mitarbeitern rund 200 Patienten in Weißenfels und den umliegenden Ortschaften. Jetzt, zum 30. Firmenjubiläum, wirft sie einen Blick auf die Anfänge.

