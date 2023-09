Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Nach drei Jahren Unterricht, Einsätzen im Krankenhaus und in Pflegeheimen und Büffeln für Prüfungen hieß es am Donnerstag für 16 Auszubildende der Asklepios Klinik Weißenfels erst einmal durchatmen. Und vor allem: feiern. Denn sie haben ihre Zeugnisse in der Tasche und dürfen sich ab sofort Pflegefachfrau oder Pflegefachmann nennen. Der Ausbildungsgang ist in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes: Zum einen gehört er zu den ersten der reformierten Pflegeausbildung. Zum anderen hatten die Auszubildenden zum Start noch mit Corona-Bedingungen zu kämpfen.