Halle/MZ - Es herrscht Aufbruchsstimmung in Weißenfels. Ein junger Oberbürgermeister träumt von einem künftigen Schuhmuseum von nationalem Rang in der Kleinstadt. Es könnte in einer alten Industriebrache am Bahnhof einziehen. Noch ist das Zukunftsmusik und die Schuhausstellung befindet sich im Museum auf Schloss Neu-Augustusburg. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein guter Startpunkt, um von hier aus mehr über die reichhaltige Geschichte der Stadt zu erfahren, die ehe sie zum Zentrum der DDR-Schuhindustrie wurde, in ihrer vermeintlichen Blütezeit eine Perle des Barock gewesen ist. Ob Sie als Besucher auf den Spuren des ehemaligen Herzogtums wandern oder mehr über einstige Stadtbewohner wie den Kirchenmusiker Heinrich Schütz oder den Dichter Novalis erfahren möchten - alle Museen liegen fußläufig nah beieinander.