Pegel in der Rippach steigt immer mehr: Biberdamm bei Wählitz wird nun doch abgerissen

Biber (Symbolbild) haben Behörden und Einwohner von Wählitz zuletzt ziemlich auf Trab gehalten - und werden es wohl auch in Zukunft tun.

Wählitz/MZ - Nun also doch: Der Biber-Hauptdamm in der Rippach bei Wählitz wird in der kommenden Woche entfernt. Dies erklärte Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) gegenüber der MZ, das Umweltamt des Burgenlandkreises bestätigte den Abriss.