Partyfieber in Prittitz

Das Dorf Prittitz will es am Wochenende richtig krachen lassen. Anlass ist das 880. Jubiläum, welches mit zwei Jahren Verzögerung nachgeholt wird.

Prittitz - Der Rasen ist frisch gemäht auf dem Festplatz am Sportplatz in Prittitz. Hier sollen in diesen Tagen das große Festzelt mit Bühne sowie zahlreiche Stände aufgebaut werden. Denn das Dorf hat allen Grund zum Feiern: Das 880. Jubiläum, welches coronabedingt vor zwei Jahren nicht gefeiert werden konnte, soll nun angemessen zünftig unter dem Motto „882 Jahre Prittitz“ nachgeholt werden, zusammen mit den Nachbarortschaften Plotha und Plennschütz, die sich an der Organisation beteiligen.