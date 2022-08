Party mit Neptun: Wie der Mondsee sein 30-jähriges Bestehen feiert

Hohenmölsen/MZ - Woher der Mondsee seinen Namen hat? Nein, er wurde nicht an Vollmond geflutet, wie laut Erholungspark-Chefin Cornelia Holzhausen schon mal vermutet wurde. Tatsächlich liegt es an der Mondsichel-Form, die bei der Flutung des Gewässers Anfang der 1990er Jahre sichtbar wurde. Über 30 Jahre ist das nun schon her - am kommenden Wochenende steigt das alljährliche Strand- und Neptunfest im Erholungspark, das diesmal unter dem Motto „30 Jahre Mondsee“ steht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.