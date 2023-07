Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Zum ersten Mal seit vielen Jahren steigt am kommenden Wochenende, 14. bis 16. Juli, in Weißenfels wieder ein Freibadfest. „Erst der lange Umbau, dann die Corona-Jahre - doch in diesem Jahr feiert die Sause im städtischen Freibad ihr Comeback“, kündigt Heiko Frischleder an. Der bekannte Weißenfelser Unternehmer hat in dieser Saison mit seiner Firma cabore erstmals die gastronomische Versorgung in der Freizeitoase am Kastanienweg übernommen und ist gemeinsam mit dem Weißenfelser Sport- und Freizeitbetrieb Veranstalter der Party am Wochenende.